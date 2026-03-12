Шашлычную на Оптиков закрыли после вспышки норовируса

Несколько человек пожаловались на отравление после посещения кафе на улице Оптиков 24 февраля. Роспотребнадзор провел проверку и обнаружил на кухне полную антисанитарию. Повара трудились без формы, посуду не дезинфицировали, а в цехе для салатов не было бактерицидных ламп. Продукты принимали без документов и хранили с нарушением температуры.