Шашлычную на Оптиков закрыли после вспышки норовируса

Больные сотрудники готовили еду и разносили блюда, заражая гостей.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском районе суд приостановил работу заведения общепита на 45 суток. Причина — массовое заражение посетителей норовирусом.

Несколько человек пожаловались на отравление после посещения кафе на улице Оптиков 24 февраля. Роспотребнадзор провел проверку и обнаружил на кухне полную антисанитарию. Повара трудились без формы, посуду не дезинфицировали, а в цехе для салатов не было бактерицидных ламп. Продукты принимали без документов и хранили с нарушением температуры.

— Главной же причиной отравления стал персонал. Анализы показали, что повар, официант и мангальщик были носителями норовируса второго генотипа. Таким образом, сотрудники сами готовили еду и разносили блюда, заражая гостей, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов.

Суд признал владельцев виновным по статье о нарушении санитарных требований к организации питания. Антисанитария создавала реальную угрозу жизни и здоровью потребителей. Деятельность кафе приостановлена почти на полтора месяца.