Москалькова рассказала о содержании задержанных в России украинцев

«Они не могут трудиться, находясь в наших учреждениях, многие содержатся уже два, три и четыре года. Они также не во всех учреждениях обеспечены радиоточками и возможностью получать другую информацию, что с правочеловеческой точки зрения, да и с политической, заслуживало бы внимания», — добавила Москалькова.