Москалькова рассказала о содержании задержанных в России украинцев

Москалькова: задержанные в РФ украинцы говорят о достойных условиях содержания.

Источник: пресс-служба уполномоченного по правам человека в России

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Граждане Украины, задержанные в России за противодействие СВО, в ходе опросов во время обменов заключенными с украинской стороной рассказывают о достойных условиях содержания в российских учреждениях уголовно-исполнительной системы, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Сегодня в учреждениях уголовно-исполнительной системы достаточно большое количество граждан Украины, задержанных за противодействие СВО. При осуществлении обменов я и мои сотрудники участвуем в опросах граждан Украины, которые переходят на ту сторону… В большинстве случаев они говорят о том, что им были предоставлены достойные условия», — сказала Москалькова на коллегии ФСИН России.

По ее словам, у этих граждан Украины есть возможность высказать свое независимое мнение, так как опрос происходит на территории Белоруссии.

Омбудсмен подчеркнула, что в российских учреждениях задержанные украинцы имеют право на осуществление прогулок, возможность пользоваться литературой, иметь одежду по сезону, они обеспечены постельными принадлежностями и питанием.

«Они не могут трудиться, находясь в наших учреждениях, многие содержатся уже два, три и четыре года. Они также не во всех учреждениях обеспечены радиоточками и возможностью получать другую информацию, что с правочеловеческой точки зрения, да и с политической, заслуживало бы внимания», — добавила Москалькова.

