17-летняя калининградка Ольга стала героиней реалити «Мама в 16»

На телеканале «Ю» стартует новый сезон популярного проекта: 18 марта выйдет серия, главной героиней которой стала 17-летняя Ольга из Калининграда. Девушка живёт одна с 15 лет, учится заочно и работает поваром. Отец ушёл из семьи, с отчимом отношения нейтральные. Ольга познакомилась с 19-летним Дмитрием в компании — уже через полторы недели парень переехал к ней.