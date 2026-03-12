17-летняя калининградка Ольга стала героиней реалити «Мама в 16»

На телеканале «Ю» стартует новый сезон популярного проекта: 18 марта выйдет серия, главной героиней которой стала 17-летняя Ольга из Калининграда. Девушка живёт одна с 15 лет, учится заочно и работает поваром. Отец ушёл из семьи, с отчимом отношения нейтральные. Ольга познакомилась с 19-летним Дмитрием в компании — уже через полторы недели парень переехал к ней.
Дима — типичный «маменькин сынок»: всю зарплату отдаёт матери, при ссорах убегает к ней и вообще обожает женское внимание. Его родители пьют, мать судима, и они уверены, что Ольга хочет «отжать квартиру».
Мать Ольги категорически не одобряет выбор дочери и даже отговорила её от свадьбы. Сама девушка всегда мечтала стать молодой мамой, хотя беременность получилась незапланированной.
Чем закончится история, зрители узнают 18 марта в 18:00 на канале «Ю».