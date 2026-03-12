Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко недоволен и старым, и новым правительством из-за одного поручения

Лукашенко сказал, какое его поручение волокитит новое правительство, а раньше волокитило старое.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что недоволен и старым, и новым правительством из-за одного поручения, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

«Комсомолка» писала, что 12 марта белорусский лидер собрал чиновников, чтобы решить принципиальный вопрос.

Так на совещании Александр Лукашенко поднял тему борьбы с посредничеством и предупредил чиновников из-за их друзей, которые увеличивают цены белорусских товаров.

В этом контексте он напомнил, что не раз давал поручения повышать конкурентоспособность экономики, эффективно расходовать денежные средства и не допускать осуществление разного рода серых схем. Белорусский президент обратил внимание, что законодательство о закупках ужесточилось, за рубежом были созданы многофункциональные центры для продажи белорусской техники. Но констатировал, что далеко не все решено, и пока не удалось полностью искоренить проблему.

Здесь же он сказал, что недоволен и старым, и новым правительством из-за одного своего поручения.

— И старое правительство (предыдущий состав Совмина. — Ред.), и новое правительство почему-то эти вопросы волокитят. Это не может меня не настораживать, — подчеркнул глава государства.

Еще Александр Лукашенко сказал, почему глава Минприроды находится в СИЗО.

Также президент Беларуси предупредил бизнесменов, из-за чего с ними «разговор будет короткий».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше