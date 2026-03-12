Лукашенко недоволен и старым, и новым правительством из-за одного поручения

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что недоволен и старым, и новым правительством из-за одного поручения, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
«Комсомолка» писала, что 12 марта белорусский лидер собрал чиновников, чтобы решить принципиальный вопрос.
Так на совещании Александр Лукашенко поднял тему борьбы с посредничеством и предупредил чиновников из-за их друзей, которые увеличивают цены белорусских товаров.
В этом контексте он напомнил, что не раз давал поручения повышать конкурентоспособность экономики, эффективно расходовать денежные средства и не допускать осуществление разного рода серых схем. Белорусский президент обратил внимание, что законодательство о закупках ужесточилось, за рубежом были созданы многофункциональные центры для продажи белорусской техники. Но констатировал, что далеко не все решено, и пока не удалось полностью искоренить проблему.
Здесь же он сказал, что недоволен и старым, и новым правительством из-за одного своего поручения.
— И старое правительство (предыдущий состав Совмина. — Ред.), и новое правительство почему-то эти вопросы волокитят. Это не может меня не настораживать, — подчеркнул глава государства.
