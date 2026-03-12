Лукашенко недоволен и старым, и новым правительством из-за одного поручения

В этом контексте он напомнил, что не раз давал поручения повышать конкурентоспособность экономики, эффективно расходовать денежные средства и не допускать осуществление разного рода серых схем. Белорусский президент обратил внимание, что законодательство о закупках ужесточилось, за рубежом были созданы многофункциональные центры для продажи белорусской техники. Но констатировал, что далеко не все решено, и пока не удалось полностью искоренить проблему.