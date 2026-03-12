В Воронеже с деревьев начали снимать деревянные «юбки»

В Воронеже завершился вывоз снега и рабочие комбинатов благоустройства приступили к весенним работам. Одна из важнейших задач этого периода — демонтаж деревянных «юбок», которые защищали стволы деревьев в центральных части города от повреждений тяжелой техникой.