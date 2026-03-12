В Воронеже с деревьев начали снимать деревянные «юбки»

В Воронеже завершился вывоз снега и рабочие комбинатов благоустройства приступили к весенним работам. Одна из важнейших задач этого периода — демонтаж деревянных «юбок», которые защищали стволы деревьев в центральных части города от повреждений тяжелой техникой.
Снятые конструкции уберут на хранение и будут использовать в следующем сезоне, рассказали в управе Ленинского района.
— Основная же часть работы МБУ «Комбинат благоустройства Ленинского района» сосредоточена на содержании улично-дорожной сети. В результате интенсивного таяния снега возникает необходимость оперативной уборки остатков наледи, пескосмета и случайного мусора, а также своевременной прочистки решеток ливнеприемных колодцев,-добавили чиновники. — Комбинат благоустройства работает в круглосуточном режиме.