Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже с деревьев начали снимать деревянные «юбки»

Конструкции защищали стволы от повреждений снегоуборочной техникой.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже завершился вывоз снега и рабочие комбинатов благоустройства приступили к весенним работам. Одна из важнейших задач этого периода — демонтаж деревянных «юбок», которые защищали стволы деревьев в центральных части города от повреждений тяжелой техникой.

Снятые конструкции уберут на хранение и будут использовать в следующем сезоне, рассказали в управе Ленинского района.

— Основная же часть работы МБУ «Комбинат благоустройства Ленинского района» сосредоточена на содержании улично-дорожной сети. В результате интенсивного таяния снега возникает необходимость оперативной уборки остатков наледи, пескосмета и случайного мусора, а также своевременной прочистки решеток ливнеприемных колодцев,-добавили чиновники. — Комбинат благоустройства работает в круглосуточном режиме.