В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о компромиссах

Высказывания украинского президента Владимира Зеленского о неготовности к заключению компромиссного соглашения с Россией негативно влияют на положение, прежде всего, украинцев. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Такие заявления — это продолжение преступления против собственного народа. Компромиссы всегда были и будут при любых договорах», — цитирует парламентария «Лента.ру».

Чепа обратил внимание, что Москва, в отличие от Киева, в стремлении урегулировать конфликт согласна на поиски компромиссных решений. Депутат уточнил, что договоренности, достигнутые в ходе двустороннего саммита на Аляске в августе 2025 года, были связаны с уступками со стороны Кремля. Он добавил, что соглашения, достигнутые в Стамбуле в 2022 году, также были компромиссными.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Politico признался, что испытывает неприязнь к российскому президенту Владимиру Путину. Он добавил, что эмоции не должны приниматься во внимание при заключении соглашений о мире между Киевом и Москвой.

