«Такие заявления — это продолжение преступления против собственного народа. Компромиссы всегда были и будут при любых договорах», — цитирует парламентария «Лента.ру».
Чепа обратил внимание, что Москва, в отличие от Киева, в стремлении урегулировать конфликт согласна на поиски компромиссных решений. Депутат уточнил, что договоренности, достигнутые в ходе двустороннего саммита на Аляске в августе 2025 года, были связаны с уступками со стороны Кремля. Он добавил, что соглашения, достигнутые в Стамбуле в 2022 году, также были компромиссными.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Politico признался, что испытывает неприязнь к российскому президенту Владимиру Путину. Он добавил, что эмоции не должны приниматься во внимание при заключении соглашений о мире между Киевом и Москвой.