Чепа обратил внимание, что Москва, в отличие от Киева, в стремлении урегулировать конфликт согласна на поиски компромиссных решений. Депутат уточнил, что договоренности, достигнутые в ходе двустороннего саммита на Аляске в августе 2025 года, были связаны с уступками со стороны Кремля. Он добавил, что соглашения, достигнутые в Стамбуле в 2022 году, также были компромиссными.