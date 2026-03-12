Под Волгоградом дорогу с перепаханным асфальтом отремонтируют по решению суда

В ходе прокурорской проверки было установлено, что покрытие автомобильной дороги 18 ОП РЗ 18К-20−1 «Подъезд от автомобильной дороги Песковатка-Лозное-Большая Ивановка-Чернозубовка к с. Давыдовка — с. Прямая Балка» протяженностью 18 км находится в неудовлетворительном состоянии. На проезжей части зафиксированы многочисленные выбоины, значительные просадки и проломы.