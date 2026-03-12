«Увидели столб огня с трёхэтажный дом»: что происходит на месте взрыва газового баллона под Калининградом (видео)

«Нам сообщили, что пострадавший жив, о его состоянии пока точно неизвестно. Когда баллон рванул, он был внутри помещения, — передаёт наш корреспондент. — Рядом стоят пожилые владельцы соседнего гаража, мужчина и женщина, им за 80 лет. Говорят, что 34 года владели своим гаражом, который сейчас тоже разрушен. Женщина плачет. Супругам позвонили и сообщили о ЧП, они примчались из Калининграда, очень взволнованы, что потеряли имущество».