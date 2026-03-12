Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Увидели столб огня с трёхэтажный дом»: что происходит на месте взрыва газового баллона под Калининградом (видео)

В гаражном обществе работают экстренные службы.

Источник: Клопс.ru

В момент взрыва газового баллона в гаражном обществе под Калининградом в соседнем доме задрожали стены, люди увидели столб огня. Об этом с места ЧП в четверг, 12 марта, сообщает корреспондент «Клопс».

Один из работников автосервиса по соседству услышал сильный хлопок. «Я и мои коллеги выскочили на улицу, увидели столб огня высотой примерно с трёхэтажный дом. Потом нам сказали, что там взорвался газовый баллон и полегло четыре гаража», — рассказал автомеханик.

На месте происшествия — толпа людей, это местные жители, владельцы гаражей, просто зеваки. Рядом работают спасатели и полицейские, дежурит машина медицины катастроф.

«Нам сообщили, что пострадавший жив, о его состоянии пока точно неизвестно. Когда баллон рванул, он был внутри помещения, — передаёт наш корреспондент. — Рядом стоят пожилые владельцы соседнего гаража, мужчина и женщина, им за 80 лет. Говорят, что 34 года владели своим гаражом, который сейчас тоже разрушен. Женщина плачет. Супругам позвонили и сообщили о ЧП, они примчались из Калининграда, очень взволнованы, что потеряли имущество».

Днём 12 марта в гаражном обществе в посёлке Васильково Гурьевского района взорвался газовый баллон. Пострадал мужчина.