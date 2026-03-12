Когда Пасха в 2026 году, почему каждый год ее отмечают в разные дни и как подготовиться к празднику

«После длительного поста наступает время разговения, праздничной службы и общей трапезы, но главное содержание праздника связано не с внешними традициями, а с ощущением духовной победы и надежды. Для верующего человека это напоминание о том, что жизнь сильнее смерти и что через веру возможно внутреннее преображение», — отметила Лариса Микаллеф.