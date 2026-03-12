Ричмонд
В Калининграде полностью завершили строительство новой улицы рядом с ДС «Янтарный»

На работы потратили 86 млн рублей.

8

В Калининграде закончили строительство улицы Героя России Катериничева. Движение транспорта по магистрали уже открыли.

Новая дорога соединяет улицы Согласия и Челнокова. Магистраль обеспечит подъезд к стадиону «Сельма», а также к строящимся домам и академии баскетбола.

Кроме того, дорога позволит исключить перепробег транспорта для жителей ЖК «Олимпийский» при движении в центр города. В настоящее время лишний путь составляет более четырёх километров. Теперь жители смогут двигаться по новой дороге, — сказала глава администрации Елена Дятлова во время рабочего выезда.

На улице Катериничева обустроили две полосы для движения транспорта, а также тротуары с обеих сторон. Стоимость контракта составила 86 миллионов рублей. Работы выполняло ООО «Мосинжиниринг». Контракт заключили летом 2025 года.