В Калининграде полностью завершили строительство новой улицы рядом с ДС «Янтарный»

В Калининграде закончили строительство улицы Героя России Катериничева. Движение транспорта по магистрали уже открыли.
Новая дорога соединяет улицы Согласия и Челнокова. Магистраль обеспечит подъезд к стадиону «Сельма», а также к строящимся домам и академии баскетбола.
Кроме того, дорога позволит исключить перепробег транспорта для жителей ЖК «Олимпийский» при движении в центр города. В настоящее время лишний путь составляет более четырёх километров. Теперь жители смогут двигаться по новой дороге, — сказала глава администрации Елена Дятлова во время рабочего выезда.
На улице Катериничева обустроили две полосы для движения транспорта, а также тротуары с обеих сторон. Стоимость контракта составила 86 миллионов рублей. Работы выполняло ООО «Мосинжиниринг». Контракт заключили летом 2025 года.