Лжериелтор из Уфы обманула троих клиентов на 7,3 миллиона рублей

Женщина обещала помочь с ипотекой и инвестициями в новостройки, но забрала деньги себе.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение по делу 34-летней местной жительницы. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, женщина представлялась риелтором и предлагала услуги по покупке квартир, оформлению ипотеки и вложению денег в строящееся жилье. При этом исполнять обязательства она не собиралась. В результате трое уфимцев передали ей более 7,3 миллиона рублей. Обвиняемая свою вину не признала.

Уголовное дело передано в Кировский районный суд Уфы.

