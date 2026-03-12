Лжериелтор из Уфы обманула троих клиентов на 7,3 миллиона рублей

Прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение по делу 34-летней местной жительницы. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, женщина представлялась риелтором и предлагала услуги по покупке квартир, оформлению ипотеки и вложению денег в строящееся жилье. При этом исполнять обязательства она не собиралась. В результате трое уфимцев передали ей более 7,3 миллиона рублей. Обвиняемая свою вину не признала.
Уголовное дело передано в Кировский районный суд Уфы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.