Глава администрации Калининграда: «Велосипед люблю, но не в городе»

«Я очень люблю велосипед, но я не использую его в Калининграде. Мне боязно, — объяснила Дятлова. — Мы с вами вместе ездили в Балтрайон, и я тогда больше всего боялась, что не дай бог кого-нибудь собью. Велосипед люблю, но не в городе, а на специально выделенных велодорожках. Не дай бог что, вы же первые напишете новость про ДТП с участием Елены Дятловой. Я боюсь пешеходов зацепить, поэтому не получаю от этого удовольствия. Если со мной что-то случится — ничего страшного, а если не дай бог нанесу какой-то ущерб жителям города, для меня это будет тяжело».