Какие фразы нельзя говорить при продаже квартиры?

Современный рынок недвижимости диктует жесткие правила: высокая конкуренция и искушенность покупателей требуют от продавца не только адекватной цены, но и безупречной коммуникации. Даже одна неосторожная фраза способна свести на нет все усилия по продаже, отпугнув самого лояльного клиента. Какие слова собственник не должен говорить при продаже квартиры — aif.ru рассказала девелопер Наталья Голдовская.
«Смотрите быстрее, у меня нет времени»
Фразы вроде «Смотрите быстрее, у меня нет времени» или «Нам срочно нужны деньги» — это прямая дорога к потере денег. Если покупатель или агент слышит слово «срочно», он понимает: продавец в цейтноте. Это автоматически запускает механизм жесткого торга. Даже честное обозначение даты («нужно продать до отъезда») снижает итоговую сумму на 5−10%, так как покупатель будет давить паузой, зная, что время работает против вас.
«Цена окончательная, торга нет»
Жесткое «Цена окончательная, торга нет» сужает круг покупателей до нуля. Рынок любит диалог. Гораздо эффективнее обозначить, что цена рыночная, но вы готовы обсуждать условия с серьезными претендентами. Это сохраняет контроль, но оставляет пространство для маневра.
«Кому надо, тот купит»
Фразы «Кому надо, тот купит» или «Мне все равно, продастся или нет» транслируют безразличие. Покупатель не станет иметь дело с тем, кому это не нужно. То же касается ложного позиционирования: заявление «Я никуда не спешу» звучит абсурдно на фоне самого факта продажи. Это ставит под сомнение серьезность ваших намерений.
«Угловая, продувает»
Никогда не критикуйте соседей. Даже если они заливали вас годами, для покупателя они должны быть «обычными, нормальными людьми». Если вы сами начнете рассказывать о войнах за мусоропровод, вы создадите негативный фон, который отпугнет клиента.
То же касается технических недостатков. Фразы «зимой здесь холодно» или «угловая, продувает» — это готовый сценарий для скидки. Если есть недочеты (промерзание, сырость), говорите о них как о решаемых технических моментах, а не как о фатальных проблемах. Иначе покупатель потребует дисконт под полный ремонт.
«Есть другие покупатели»
Заявления вроде «У меня есть другие покупатели» без подтверждения выглядят как грубое давление и вызывают лишь желание выйти из диалога. Реальный интерес лучше создавать через прозрачные групповые просмотры.
«Там прописан ребенок/старик, но мы его выпишем»
Фраза «Там прописан ребенок/старик, но мы его выпишем» — это красная тряпка для банков и покупателей. Любое упоминание зарегистрированных людей, особенно несовершеннолетних, вызывает ассоциации с опекой и долгими согласованиями. Правильная формулировка только одна: «На момент сделки квартира будет полностью свободна от регистрации и обязательств третьих лиц».
«Квартира продается уже…»
«Квартира продается уже полгода» — эта фраза автоматически рождает у покупателя мысли о скрытых дефектах или завышенной цене. Лучше объяснить это ожиданием «своего» покупателя или особенностями рынка, а не признаваться в отсутствии спроса.
Скрытность о мотивах продажи
Отказ отвечать на вопрос «Почему продаете?» — главный триггер подозрений. Честный ответ (переезд, разъезд, покупка большего метража) снимает напряжение. Скрытность же заставляет покупателя искать подвох там, где его нет.