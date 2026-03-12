Какие фразы нельзя говорить при продаже квартиры?

Фразы вроде «Смотрите быстрее, у меня нет времени» или «Нам срочно нужны деньги» — это прямая дорога к потере денег. Если покупатель или агент слышит слово «срочно», он понимает: продавец в цейтноте. Это автоматически запускает механизм жесткого торга. Даже честное обозначение даты («нужно продать до отъезда») снижает итоговую сумму на 5−10%, так как покупатель будет давить паузой, зная, что время работает против вас.