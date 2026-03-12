В Госдуме подержали идею установить самозапрет на покупки на маркетплейсах

«Я думаю, что тоже можно было бы это реализовать, чтобы мошенники не использовали ваши деньги на приобретение товаров на маркетплейсах, поэтому идея заслуживает внимания и вполне над этим можно было бы подумать», — сказал депутат, комментируя вопрос о том, нужно ли установить самозапрет на покупки на маркеплейсах.