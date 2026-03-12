Белорусских школьников научат оказывать первую помощь

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Образовательный проект «Запусти сердце» стартует в школах Беларуси 14 марта, в его рамках десятиклассников научат базовым навыкам оказания первой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.
В ведомстве планируют, что участие в нем примут более 20 тысяч школьников по всей стране. В текущем году акция пройдет в республике уже во второй раз.
«В этом году мы решили отработать не только навыки сердечно-легочной реанимации, но и оказание первой помощи при травмах, переломах, кровотечениях», — сказала на пресс-конференции в Минске первый замминистра здравоохранения Елена Богдан.
По ее словам, учить школьников азам первой помощи будут преподаватели медвузов и колледжей, а также студенты-волонтеры. Занятия будут проходить в шестой школьный день.
В свою очередь замминистра образования Александр Кадлубай отметил, что программа включает проведение 1,5-часового занятия: 30 минут посвятят теории, а остальное время — закреплению ее на практике с использованием современных тренажеров и симуляторов. Также школьники освоят алгоритм действий при обнаружении потерявшего сознание человека: от вызова скорой до массажа сердца и искусственного дыхания.