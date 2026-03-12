На рынках Ростова стартовал сезон черемши

В Ростовской области начался сезон черемши. Чем она полезна и в какие блюда ее можно добавлять, выяснили журналисты издания «Панорама Ростов-на-Дону».
Черемшу, по-другому медвежий лук или дикий чеснок, уже можно найти на ростовских рынках. Растение полезно тем, что содержит много витамина С, антиоксидантов и аминокислот, укрепляющих организм человека после зимы.
Также черемша улучшает процесс переваривания пищи. Однако людям с язвенными болезнями ЖКТ следует с осторожностью относиться к зеленому угощению.
Черемша хороша сама по себе в свежем виде. Также ее можно добавлять в осетинские пироги или чебуреки, в бутерброды. В Ростове готовят витаминный салат с черемшой.
— Берем пару-тройку вареных вкрутую яиц, свежий огурец и редис. Режем, смешиваем. Затем добавляем мелко нарезанную черемшу, укроп, кинзу, петрушку. Солим по вкусу и заправляем сметаной или греческим йогуртом. Кто-то заправляет салат подсолнечным маслом, — рассказала продавец зелени Зинаида, работающая на одном из ростовских рынков.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.