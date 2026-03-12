На реке Урал возникла опасная ситуация — полиция обратилась к жителям Атырауской области

В целях предупреждения несчастных случаев сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы Департамента полиции Атырауской области провели профилактические мероприятия на берегу реки и разъяснительные беседы с рыбаками, напомнив основные правила безопасности.