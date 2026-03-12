Ричмонд
Белла Хадид стала амбассадором Prada

Компания Prada подписала контракт со своим первым глобальным амбассадором— моделью и актрисой Беллой Хадид.

Источник: Коммерсантъ-Lifestyle

Белла описала бренд Prada как «неподвластный времени» и добавила, что работа с дизайнером Миуччей Прада — это работа мечты каждого человека, который имеет отношение к модной индустрии. Она примет участие в рекламной кампании новых румян Prada Touch, которая стартует в марте. Это гибридное средство — румяна и блеск для губ с кремово-пудровой текстурой, помещенное в узнаваемый флакон-треугольник.