Белла Хадид стала амбассадором Prada

Белла описала бренд Prada как «неподвластный времени» и добавила, что работа с дизайнером Миуччей Прада — это работа мечты каждого человека, который имеет отношение к модной индустрии. Она примет участие в рекламной кампании новых румян Prada Touch, которая стартует в марте. Это гибридное средство — румяна и блеск для губ с кремово-пудровой текстурой, помещенное в узнаваемый флакон-треугольник.