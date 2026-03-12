Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 13 марта 2026

Электричество пропадет в части домов, расположенных на улице Баумана, Партизанской, Радищева, Чапаева, Багратиона, Захарова и других. Некоторые счастливчики проведут без удобств всего пару часов, и те ночью. Другим же придется ждать весь день, работы закончат только к 17:00. Поэтому стоит заранее запастись необходимым, зарядить телефоны.