Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 13 марта 2026

Отключение света в Иркутске 13 марта 2026 года коснется Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского районов. Согласно информации, опубликованной в канале «Свет 38», это связано с проведением неотложных работ на сетях.
Отключение света в Иркутске 13 марта 2026.
Электричество пропадет в части домов, расположенных на улице Баумана, Партизанской, Радищева, Чапаева, Багратиона, Захарова и других. Некоторые счастливчики проведут без удобств всего пару часов, и те ночью. Другим же придется ждать весь день, работы закончат только к 17:00. Поэтому стоит заранее запастись необходимым, зарядить телефоны.
Более подробная информация об отключении света в Иркутске 13 марта 2026 года представлена в фотокарточках ниже.
Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38».
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что сибиряк 51 день выживал на поле боя, а в госпитале встретил любовь. Подробности.