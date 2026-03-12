Ричмонд
+11°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 13 марта 2026

Свет частично отключат в Иркутске 13 марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 13 марта 2026 года коснется Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского районов. Согласно информации, опубликованной в канале «Свет 38», это связано с проведением неотложных работ на сетях.

Отключение света в Иркутске 13 марта 2026.

Электричество пропадет в части домов, расположенных на улице Баумана, Партизанской, Радищева, Чапаева, Багратиона, Захарова и других. Некоторые счастливчики проведут без удобств всего пару часов, и те ночью. Другим же придется ждать весь день, работы закончат только к 17:00. Поэтому стоит заранее запастись необходимым, зарядить телефоны.

Более подробная информация об отключении света в Иркутске 13 марта 2026 года представлена в фотокарточках ниже.

Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38».

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что сибиряк 51 день выживал на поле боя, а в госпитале встретил любовь. Подробности.