Богдан Титомир закрутил роман с замужней оперной певицей на шоу «Выживалити»

Певец Богдан Титомир и оперная исполнительница Наталья Павлова проявили взаимную симпатию на съёмках нового выпуска шоу «Выживалити». Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Пятница».
По данным проекта, во время одного из вечеров участники уединились в комнате. Их общение закончилось объятиями и поцелуем. Сам Титомир отреагировал на происходящее с юмором и предложил переименовать шоу в «Кайфовалити».
Флирт между участниками заметили и другие участники проекта. Боец Артём Тарасов отметил, что ситуация уже не выглядит как шутка.
«Если раньше это был прикол, то сейчас Богдан действительно пытается подкатить к Наташе, а она ведётся», — сказал он.
Известно, что 43-летняя Наталья Павлова замужем за солистом Мариинского театра Андреем Серовым, вместе они воспитывают сына. 58-летний Богдан Титомир сейчас не состоит в браке. В разные годы ему приписывали романы с моделью Софьей Рудьевой, солисткой группы «Бархат» Анной Игошиной и актрисой Еленой Кондулайнен.
В 2014 году калининградская команда сняла два клипа Богдану Титомиру.