В Калининградской области назвали дату начала пожароопасного сезона

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.

В Калининградской области с 20 марта устанавливается начало пожароопасного сезона. Об этом сообщает ассоциация «Совет муниципальных образований Калининградской области».

«Основные причины возникновения пожара в лесу: брошенная спичка, бутылки и осколки стекла, непогашенный костёр, преднамеренные поджоги, тлеющие пыжи при охоте, искры выхлопных труб двигателей автомобилей», — напомнили в ассоциации.

За нарушение требований пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность.