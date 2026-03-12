Кто самые богатые люди мира в 2026 году?

Журнал Forbes представил 40-й ежегодный рейтинг миллиардеров, который в 2026 году побил все исторические рекорды. Список включает 3428 имен — на 400 больше, чем год назад. Их совокупное состояние достигло астрономических 20,1 триллионов долларов. Главным драйвером этого роста стал искусственный интеллект: минимум 86 участников рейтинга сколотили капитал на ИИ, причем 45 из них — только за последний год.