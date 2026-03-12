Кто самые богатые люди мира в 2026 году?

Журнал Forbes представил 40-й ежегодный рейтинг миллиардеров, который в 2026 году побил все исторические рекорды. Список включает 3428 имен — на 400 больше, чем год назад. Их совокупное состояние достигло астрономических 20,1 триллионов долларов. Главным драйвером этого роста стал искусственный интеллект: минимум 86 участников рейтинга сколотили капитал на ИИ, причем 45 из них — только за последний год.
Безусловным лидером по числу богачей остаются США (989 человек), за ними следуют Китай с Гонконгом (610) и Индия (229). Среди российских миллиардеров в рейтинг попали 155 предпринимателей.
Топ-10 богатейших людей планеты по версии Forbes
1. Илон Маск
Состояние: $839 млрд (+$497 млрд).
Источник: Tesla, SpaceX.
54-летний глава Tesla и SpaceX удерживает титул богатейшего человека планеты второй год подряд. Рекордный скачок состояния обеспечило слияние SpaceX с ИИ-стартапом xAI. Оценка объединенной структуры в $1,25 трлн принесла Маску $84 млрд. Кроме того, Верховный суд Делавэра восстановил его опционный пакет, а акционеры Tesla одобрили новую систему вознаграждения. Осенью 2025 года Маск стал первым в истории, чье состояние перешагнуло порог в $800 млрд.
2. Ларри Пейдж
Состояние: $257 млрд (+$113 млрд).
Источник: Google.
Сооснователь Google совершил мощный рывок: еще в марте 2025-го он был седьмым со $144 млрд. Пейдж остается контролирующим акционером Alphabet и работает над новым ИИ-проектом Dynatomics. Важным событием стала победа в антимонопольном деле — Google удалось отстоять браузер Chrome.
3. Сергей Брин
Состояние: $237 млрд (+$99 млрд).
Источник: Google.
В отличие от партнера, Брин вернулся к операционной работе в Alphabet, участвуя в разработке чат-бота Gemini AI. В конце 2025 года он перевел акции на $1,1 млрд в свой благотворительный фонд Catalyst4. Как и многие калифорнийские миллиардеры, Брин рассматривает переезд в Штаты с более мягким налогообложением.
4. Джефф Безос
Состояние: $224 млрд (+$9 млрд).
Источник: Amazon.
Основатель Amazon сместил фокус на новые проекты. Помимо реструктуризации The Washington Post, он стал сооснователем ИИ-стартапа Project Prometheus, оцененного в $30 млрд. Это первая операционная роль Безоса после ухода из Amazon. Ему по-прежнему принадлежит 8% акций ритейл-гиганта.
5. Марк Цукерберг
Состояние: $222 млрд (+$6 млрд).
Источник: Meta*
Глава Meta продолжает расширять империю. В феврале 2026 года он появился на показе Prada, что связано со слухами о совместной разработке премиальных умных очков. Цукерберг контролирует около 13% акций компании, объединяющей Facebook*, Instagram* и WhatsApp*.
6. Ларри Эллисон
Состояние: $190 млрд (-$2 млрд).
Источник: Oracle.
Сооснователь Oracle пережил стремительный взлет и падение: в сентябре его состояние достигало $400 млрд на фоне ажиотажа вокруг ИИ, но затем акции компании просели более чем вдвое. Тем не менее, он остается в топе. Эллисон сменил прописку на Флориду, став соседом Дональда Трампа, а его медиаимперия пополнилась студией Paramount.
7. Бернар Арно и семья
Состояние: $171 млрд (-$7 млрд).
Источник: LVMH.
Глава конгломерата предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co.) немного сдал позиции. Все пятеро детей Арно занимают ключевые посты в семейном бизнесе: от управления винным подразделением до часового направления Louis Vuitton.
8. Дженсен Хуанг
Состояние: $154 млрд (+$55,3 млрд).
Источник: Nvidia.
Главный бенефициар ИИ-революции. Основанная им в 1993 году, Nvidia стала главным поставщиком чипов для обучения нейросетей, а в октябре 2025-го капитализация компании впервые достигла $5 трлн. Самому Хуангу принадлежит около 3% акций корпорации.
9. Уоррен Баффет
Состояние: $149 млрд (-$5 млрд).
Источник: Berkshire Hathaway.
10. Амансио Ортега
Состояние: $143,3 млрд (+$24 млрд).
Источник: Zara.
Основатель империи Inditex (Zara, Massimo Dutti) контролирует около 60% акций холдинга. Получаемые дивиденды (более $400 млн в год) он реинвестирует в коммерческую недвижимость по всему миру. В 2022 году совет директоров компании возглавила его дочь Марта Ортега Перес.
Кто из россиян вошел в список богатейших людей мира?
Не осталась в стороне и Россия: в глобальный рейтинг Forbes попали 155 отечественных предпринимателей. Это абсолютный рекорд за всю историю подсчетов. Их совокупное состояние достигло $696,5 млрд. Для сравнения: в 2025 году в списке значились 146 россиян, а в 2024-м — 125.
Тройка лидеров среди российских миллиардеров выглядит следующим образом:
- Алексей Мордашов и семья («Северсталь») — $37 млрд (57-е место в общем списке).
- Владимир Потанин («Интеррос», «Норникель») — $29,7 млрд (79-е место).
- Вагит Алекперов (экс-президент «Лукойла») — $29,5 млрд (81-е место).
*Корпорация Meta (в том числе Facebook, Instagram, WhatsApp) признана экстремистской и запрещена в РФ.