Кто самые богатые люди мира в 2026 году?

Топ-10 богатейших людей планеты по версии Forbes.

Источник: Legion-Media

Журнал Forbes представил 40-й ежегодный рейтинг миллиардеров, который в 2026 году побил все исторические рекорды. Список включает 3428 имен — на 400 больше, чем год назад. Их совокупное состояние достигло астрономических 20,1 триллионов долларов. Главным драйвером этого роста стал искусственный интеллект: минимум 86 участников рейтинга сколотили капитал на ИИ, причем 45 из них — только за последний год.

Безусловным лидером по числу богачей остаются США (989 человек), за ними следуют Китай с Гонконгом (610) и Индия (229). Среди российских миллиардеров в рейтинг попали 155 предпринимателей.

Топ-10 богатейших людей планеты по версии Forbes

1. Илон Маск

Состояние: $839 млрд (+$497 млрд).

Источник: Tesla, SpaceX.

54-летний глава Tesla и SpaceX удерживает титул богатейшего человека планеты второй год подряд. Рекордный скачок состояния обеспечило слияние SpaceX с ИИ-стартапом xAI. Оценка объединенной структуры в $1,25 трлн принесла Маску $84 млрд. Кроме того, Верховный суд Делавэра восстановил его опционный пакет, а акционеры Tesla одобрили новую систему вознаграждения. Осенью 2025 года Маск стал первым в истории, чье состояние перешагнуло порог в $800 млрд.

2. Ларри Пейдж

Состояние: $257 млрд (+$113 млрд).

Источник: Google.

Сооснователь Google совершил мощный рывок: еще в марте 2025-го он был седьмым со $144 млрд. Пейдж остается контролирующим акционером Alphabet и работает над новым ИИ-проектом Dynatomics. Важным событием стала победа в антимонопольном деле — Google удалось отстоять браузер Chrome.

3. Сергей Брин

Состояние: $237 млрд (+$99 млрд).

Источник: Google.

В отличие от партнера, Брин вернулся к операционной работе в Alphabet, участвуя в разработке чат-бота Gemini AI. В конце 2025 года он перевел акции на $1,1 млрд в свой благотворительный фонд Catalyst4. Как и многие калифорнийские миллиардеры, Брин рассматривает переезд в Штаты с более мягким налогообложением.

4. Джефф Безос

Состояние: $224 млрд (+$9 млрд).

Источник: Amazon.

Основатель Amazon сместил фокус на новые проекты. Помимо реструктуризации The Washington Post, он стал сооснователем ИИ-стартапа Project Prometheus, оцененного в $30 млрд. Это первая операционная роль Безоса после ухода из Amazon. Ему по-прежнему принадлежит 8% акций ритейл-гиганта.

5. Марк Цукерберг

Состояние: $222 млрд (+$6 млрд).

Источник: Meta*

Глава Meta продолжает расширять империю. В феврале 2026 года он появился на показе Prada, что связано со слухами о совместной разработке премиальных умных очков. Цукерберг контролирует около 13% акций компании, объединяющей Facebook*, Instagram* и WhatsApp*.

6. Ларри Эллисон

Состояние: $190 млрд (-$2 млрд).

Источник: Oracle.

Сооснователь Oracle пережил стремительный взлет и падение: в сентябре его состояние достигало $400 млрд на фоне ажиотажа вокруг ИИ, но затем акции компании просели более чем вдвое. Тем не менее, он остается в топе. Эллисон сменил прописку на Флориду, став соседом Дональда Трампа, а его медиаимперия пополнилась студией Paramount.

7. Бернар Арно и семья

Состояние: $171 млрд (-$7 млрд).

Источник: LVMH.

Глава конгломерата предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co.) немного сдал позиции. Все пятеро детей Арно занимают ключевые посты в семейном бизнесе: от управления винным подразделением до часового направления Louis Vuitton.

8. Дженсен Хуанг

Состояние: $154 млрд (+$55,3 млрд).

Источник: Nvidia.

Главный бенефициар ИИ-революции. Основанная им в 1993 году, Nvidia стала главным поставщиком чипов для обучения нейросетей, а в октябре 2025-го капитализация компании впервые достигла $5 трлн. Самому Хуангу принадлежит около 3% акций корпорации.

9. Уоррен Баффет

Состояние: $149 млрд (-$5 млрд).

Источник: Berkshire Hathaway.

Легендарный инвестор, несмотря на 95 лет, продолжает управлять капиталом. Его инвестиционная компания Berkshire Hathaway владеет долями в Apple, Coca-Cola и American Express. Баффет, живущий в доме, купленном за $31 500 в 1958 году, уже передал на благотворительность десятки миллиардов долларов.

10. Амансио Ортега

Состояние: $143,3 млрд (+$24 млрд).

Источник: Zara.

Основатель империи Inditex (Zara, Massimo Dutti) контролирует около 60% акций холдинга. Получаемые дивиденды (более $400 млн в год) он реинвестирует в коммерческую недвижимость по всему миру. В 2022 году совет директоров компании возглавила его дочь Марта Ортега Перес.

​​Кто из россиян вошел в список богатейших людей мира?

Не осталась в стороне и Россия: в глобальный рейтинг Forbes попали 155 отечественных предпринимателей. Это абсолютный рекорд за всю историю подсчетов. Их совокупное состояние достигло $696,5 млрд. Для сравнения: в 2025 году в списке значились 146 россиян, а в 2024-м — 125.

Тройка лидеров среди российских миллиардеров выглядит следующим образом:

*Корпорация Meta (в том числе Facebook, Instagram, WhatsApp) признана экстремистской и запрещена в РФ.

