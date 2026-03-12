Россияне назвали досмотр сериала без партнера изменой

Платформа «VK Видео» узнала, как пары смотрят сериалы и относятся к тому, что один из партнеров досматривает серии без другого. В опросе приняли участие более 1,2 тыс. пользователей, находящихся в отношениях. Из них 89% живут вместе, а 81% состоят в браке.
Всегда сериалы вместе с партнерами сморят 30% респондентов. Чаще так отвечали мужчины (37%), среди женщин этот показатель составил 24%, а также те, кто в отношениях до пяти лет. Досматривали серии без партнера 40% опрошенных.
Наиболее популярной причиной подобного (40%) стал тот факт, что партнеру не нравится сериал. Еще 35% досматривают серии в одиночку, потому что у второй половинки нет свободного времени. Тем, что партнер слишком редко смотрит сериалы, свое поведение мотивировали 30% пользователей. Среди других причин оказались разные предпочтения по темпу просмотра (21%), не способность сдержать интерес и узнать, что будет дальше (20%) и желание побыть в одиночестве (4%).
К просмотру сериала втайне от партнера пользователи отнеслись по-разному. Позитивно и с юмором подобное действие оценили 31%, еще 46% опрошенных заявили, что им все равно. Однако 23% респондентов считают это «сериальной изменой».
На вопрос о том, как часто в вашей паре досматривают сериал в тайне друг от друга, 52% пользователей заявили, что не знают о подобной ситуации. Еще 26% признались, что и они сами и их партнер досматривали сериалы по отдельности. О том, что только они сами досматривали сериалы, отдельно заявили 14% опрошенных, а что так делает только их вторая половинка, сообщили лишь 9%.
В том, что совместный просмотр сериалов укрепляет их пару, уверены 64% опрошенных. Так думают 69% мужчин и 59% женщин. У 92% пар не возникают конфликты при выборе сериалов. Большинство (77%) смотрят сериалы вовлечено, а фоном — лишь 3% пользователей.
За последний месяц сериалы смотрели 65% респондентов. Личные аккаунты используют 73% пар, а общие — есть лишь у 28% опрошенных.
Персонализированная подборка фильмов в «VK Видео»
На платформе «VK Видео» появилась персонализированная подборка фильмов на витрине «Фильмы и сериалы». Технология работает на базе ИИ. Он учитывает десятки пользовательских сигналов, включая лайки, шеры, просмотры видео и поисковые запросы на платформе.
Программа сопоставляет эти данные с каталогом популярных фильмов и сериалов и оценивает, насколько контент будет потенциально интересен конкретному пользователю. У тех, кто часто смотрит фильмы, персональная подборка также появилась на главной странице «VK Видео».