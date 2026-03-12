Россияне назвали досмотр сериала без партнера изменой

На вопрос о том, как часто в вашей паре досматривают сериал в тайне друг от друга, 52% пользователей заявили, что не знают о подобной ситуации. Еще 26% признались, что и они сами и их партнер досматривали сериалы по отдельности. О том, что только они сами досматривали сериалы, отдельно заявили 14% опрошенных, а что так делает только их вторая половинка, сообщили лишь 9%.