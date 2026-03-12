Поволжье встречает большую воду бесхозными ГТС и повышенным режимом готовности

В Волгоградской области началась подготовка к весеннему половодью. По прогнозам специалистов, паводок в этом году ожидается спокойным — наполняемость Цимлянского водохранилища будет даже ниже нормы, а Волжский бассейн войдет в привычный режим. Однако отдельные территории сохраняют повышенный риск, и межведомственная комиссия уже приступила к обследованию потенциально опасных участков.
Обычно в середине первого весеннего месяца половодье начинается на малых реках по югу области, к концу марта — началу апреля — по северу. С середины апреля паводок будет в Волго-Ахтубинской пойме.
Энергетики Волжской ГЭС готовятся к высокой воде. По графику проходят противоаварийные тренировки и формируются специальные дежурные бригады. Но обычно в новостные сводки попадает не Волга, а притоки Дона.
Зима выдалась холодной, весь январь и февраль в Волгограде лежал снег, который до сих пор не растаял. Поэтому создалось впечатление, что осадков было больше, чем обычно. Но это не соответствует действительности. Да и не во всем регионе был устойчивый снежный покров.
Главная головная боль региона — бесхозные гидротехнические сооружения. Из 530 ГТС наибольший риск связан с тремя десятками, у которых нет собственника. Районные власти и сельские поселения никак не поделят балансовую принадлежность, и процесс передачи идет медленно. Тем не менее в прошлом году три водопропускных сооружения хозяев все же обрели. В рамках федерального проекта «Вода России» до 2036 года в Волго-Ахтубинской пойме и Донском бассейне планируют возвести еще 80 водопропусков — три из них уже строятся.
Первой точкой проверки стало водопропускное сооружение на реке Есауловский Аксай в Октябрьском районе. В случае прорыва вода может уйти на Абганерово, Шелестово и соседние хутора. Чтобы этого избежать, там установлены бетонные «ворота», направляющие поток по безопасному маршруту. В прошлом году на реке обозначили границы водоохранных зон, но распашка прибрежных земель продолжается, что грозит и смывом удобрений в воду, и потерей плодородного слоя.
Для оперативного реагирования в режим повышенной готовности приведены десять тысяч человек и более 3,5 тысячи единиц техники. Главам районов рекомендовано прочистить дренажные системы и усилить меры безопасности.