Поволжье встречает большую воду бесхозными ГТС и повышенным режимом готовности

Главная головная боль региона — бесхозные гидротехнические сооружения. Из 530 ГТС наибольший риск связан с тремя десятками, у которых нет собственника. Районные власти и сельские поселения никак не поделят балансовую принадлежность, и процесс передачи идет медленно. Тем не менее в прошлом году три водопропускных сооружения хозяев все же обрели. В рамках федерального проекта «Вода России» до 2036 года в Волго-Ахтубинской пойме и Донском бассейне планируют возвести еще 80 водопропусков — три из них уже строятся.