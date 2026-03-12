Крымский краевед рассказал, какие сказки на полоустрове снимал Александр Роу

120 лет назад родился Александр Роу — режиссер, подаривший миллионам детей встречу с Василисой Прекрасной, Коньком-Горбунком и бесстрашным Иваном. Крымовед Иван Коваленко в беседе с «Крымской газетой» напомнил, как полуостров навсегда вписал себя в историю советского кино, став для Роу настоящей творческой мастерской под открытым небом.
Путь Роу в Крым начался в 1929 году. Тогда молодой ассистент Якова Протазанова приехал на съемки «Праздника святого Иоргена».
«Великая сила искусства преображала местные достопримечательности: фонтан на площади Алупкинского дворца стал чудодейственным источником, а армянская церковь в Ялте превратилась в собор святого Иоргена, где произошло “исцеление”», — подчеркнул Иван Коваленко.
Получив самостоятельные проекты, Роу развернулся на полуострове в полную силу. Знаменитый водопад Учан-Су в его сказках превращался в место подвигов Ивана, суровая Никитская расселина стала обителью Бабы-яги, а скалы Ай-Петри — сказочным царством Месяца.
Именно в Крыму, родился легендарный образ самой известной кино-Бабы-яги. Иван Коваленко напомнил, что Георгий Милляр впервые предстал в этом амплуа на съемках «Василисы Прекрасной». Прототипом грима стала сама натура: характерную старушку режиссер подсмотрел на Чайной горке, где та пасла коз.
А для сцены прыжка в подводное царство в «Коньке-Горбунке» потребовалась отвага. Вместо актера с обрыва в Алупке в ледяную воду сиганул местный моряк Осман Кумуков. Кадр вошел в историю, а сам режиссер запомнился крымчанам человеком, который мог отпаивать замерзших актеров горячим чаем и верил, что настоящую сказку можно снять только на натуре, а не в павильоне.
После войны Роу снял об «Артеке» документальный фильм — цветной и стереоскопический, предвосхитив эпоху 3D. Но в игровых сказках он неизменно возвращался в любимое ущелье под Никитой. Сегодня это место известно как скалы Роу.