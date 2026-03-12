Крымский краевед рассказал, какие сказки на полоустрове снимал Александр Роу

А для сцены прыжка в подводное царство в «Коньке-Горбунке» потребовалась отвага. Вместо актера с обрыва в Алупке в ледяную воду сиганул местный моряк Осман Кумуков. Кадр вошел в историю, а сам режиссер запомнился крымчанам человеком, который мог отпаивать замерзших актеров горячим чаем и верил, что настоящую сказку можно снять только на натуре, а не в павильоне.