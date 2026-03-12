В Калининграде пёсик два часа просидел в оставленной на солнце машине (фото)

В Калининграде собака два часа провела в запертой в машине на солнце. Об этом «Клопс» рассказала Наталья, которая заметила животное.
В среду, 11 марта, калининградка увидела пёсика из окна своей машины, припаркованной рядом. После этого она наблюдала за собачкой из окна квартиры. Наталья призналась, что не знала, куда звонить в такой ситуации.
Как рассказал «Клопс» профессор, доктор ветеринарных наук Александр Муромцев, собак категорически нельзя оставлять в машине. В закрытом пространстве быстро теряется кислород, животное начинает паниковать, испытывать тревогу, от которой развивается сердечная недостаточность.
«Особенно у собак брахицефальных пород, у которых носика нет. В моей практике в клинику очень часто поступали мопсы, французские бульдожки, боксёры, которых оставляли в машине даже необязательно в летний период», — рассказывает эксперт.
По словам ветврача, даже весной, когда солнце ещё не так активно, оно всё равно может быть опасным для запертой в машине собаки. «Вот пригреет солнышко — сегодня, допустим, его нет, а завтра вышло, — в машине оставили собачку, пошли гулять. Вроде бы даже часа нет, да? А ведь она как в парнике, — поясняет собеседник “Клопс”. — Нагревается машина, и у собаки начинается сначала одышка, затем язык начинает синеть от недостатка кислорода и учащённого дыхания. Развивается сердечная недостаточность, повышается внутриглазное и внутричерепное давление, и может произойти обморок или наступить сердечная недостаточность, которая может привести к гибели животного. Недостаток кислорода, переизбыток углекислого газа, а когда нагревается голова, тоже возникают изменения в сосудах, что может привести к гибели».
Чаще всего от такого легкомыслия страдают маленькие собачки. Более крупные начинают царапать обивку сидений, громко лаять, чем привлекают к себе внимание. По словам Муромцева, лучше незамедлительно позвонить владельцу машины, если известен его номер.
Подобный случай произошёл в Пионерском несколько лет назад: владелец микроавтобуса оставил погибать на солнцепёке своего пса по имени Хан. Юрист рассказал, что владельцу животного может грозить уголовное наказание по статье 245 УК «Жестокое обращение с животными».