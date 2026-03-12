В Калининграде пёсик два часа просидел в оставленной на солнце машине (фото)

По словам ветврача, даже весной, когда солнце ещё не так активно, оно всё равно может быть опасным для запертой в машине собаки. «Вот пригреет солнышко — сегодня, допустим, его нет, а завтра вышло, — в машине оставили собачку, пошли гулять. Вроде бы даже часа нет, да? А ведь она как в парнике, — поясняет собеседник “Клопс”. — Нагревается машина, и у собаки начинается сначала одышка, затем язык начинает синеть от недостатка кислорода и учащённого дыхания. Развивается сердечная недостаточность, повышается внутриглазное и внутричерепное давление, и может произойти обморок или наступить сердечная недостаточность, которая может привести к гибели животного. Недостаток кислорода, переизбыток углекислого газа, а когда нагревается голова, тоже возникают изменения в сосудах, что может привести к гибели».