Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 13 марта 2026

Без удобств останутся жильцы в домах на улице Театральной, Бородина, Якоби, Аносова, Мухиной и других. Также это значит, что временно пропадет горячая вода. Но переживать не стоит! Где-то ограничения снимут уже к полудню, где-то ближе к вечеру.