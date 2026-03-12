Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 13 марта 2026

Отключение отопления в Иркутске 13 марта 2026 года коснется Свердловского округа. По информации оператора тепловых сетей города, это необходимо для проведения диагностики и ремонта.
— По улице Багратиона бригады заменят трубопровод 1975 года постройки. В микрорайоне Приморский, 1 заменим трубопровод на вводе в дом, — уточнил оператор.
Без удобств останутся жильцы в домах на улице Театральной, Бородина, Якоби, Аносова, Мухиной и других. Также это значит, что временно пропадет горячая вода. Но переживать не стоит! Где-то ограничения снимут уже к полудню, где-то ближе к вечеру.
Более подробная информация об отключении отопления в Иркутске 13 марта 2026 года представлена в фотокарточке ниже.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Кстати, часть жителей областного центра в этот же день останется без света. Адреса ищите тут.