Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 13 марта 2026

Отопление и горячую воду отключат в Иркутске 13 марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 13 марта 2026 года коснется Свердловского округа. По информации оператора тепловых сетей города, это необходимо для проведения диагностики и ремонта.

Отключение отопления в Иркутске 13 марта 2026.

— По улице Багратиона бригады заменят трубопровод 1975 года постройки. В микрорайоне Приморский, 1 заменим трубопровод на вводе в дом, — уточнил оператор.

Без удобств останутся жильцы в домах на улице Театральной, Бородина, Якоби, Аносова, Мухиной и других. Также это значит, что временно пропадет горячая вода. Но переживать не стоит! Где-то ограничения снимут уже к полудню, где-то ближе к вечеру.

Более подробная информация об отключении отопления в Иркутске 13 марта 2026 года представлена в фотокарточке ниже.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Кстати, часть жителей областного центра в этот же день останется без света. Адреса ищите тут.