В МГУ создали технологию определения содержания семи ионов-загрязнителей в воде

Такие частицы при облучении ультрафиолетом испускают синее свечение (люминесцируют), при этом его интенсивность и оттенок (спектр) меняются в зависимости от того, какие ионы в каком количестве находятся в растворе. Ученые приготовили более 7800 вариантов растворов с разными комбинациями и концентрациями ионов никеля, меди, кобальта, свинца, алюминия, хрома и нитрат-анионов. В растворы добавили углеродные точки и зарегистрировали спектры свечения.