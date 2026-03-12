В Волгограде коммерсанту не дали откупиться от следствия за 150 тыс. рублей

— В ноябре 2025 года подозреваемый встретился с сотрудником правоохранительного органа и сообщил, что осведомлен о проводимых в отношении него проверочных мероприятиях. В ходе разговора он предложил стражу порядка денежное вознаграждение за прекращение оперативно-розыскных мероприятий, а также за общее покровительство его преступной деятельности, — сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.