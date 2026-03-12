Ричмонд
Фотофакт: медведь в Березинском заповеднике вышел из берлоги

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Сотрудники Березинского биосферного заповедника зафиксировали первые в этом сезоне следы медведя, который вышел из берлоги после зимней спячки, сообщил Sputnik cтарший научный сотрудник природоохранного учреждения Александр Рак.

Источник: Александр Рак

Косолапые залегли в спячку в начале декабря прошлого года, зажировка перед зимой прошла хорошо, медведи устроились в берлогах упитанными. Также в заповеднике отметили, что к зимнему сезону медведи начали готовиться еще в августе — лакомились злаками, кореньями, ягодами и другой обычной для себя пищей.

«Это первый след медведя, который мы зафиксировали в этом сезоне», — отметил Александр Рак.

Судя по следу, можно сделать вывод: одним из первых из берлоги вышел молодой амбициозный медведь, отметили в заповеднике.

По словам старшего научного сотрудника, пока речь не идет о том, что бурые медведи стали просыпаться массово. Это произойдет, когда в лесу можно будет добыть пищу.

«Они будут спать еще недели две и только к концу марта начнут выходить из берлог», — отметил он.

Собеседник агентства обратил внимание, что в лесном массиве Березинского заповедника еще много снега, поэтому косолапые остаются в берлогах.

«Была информация, что несколько особей видели на юге заповедника», — уточнил Рак.

Отвечая на вопрос, много ли будет в этом году медвежат, ученый отметил, что «делать прогноз пока рано».