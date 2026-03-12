Фотофакт: медведь в Березинском заповеднике вышел из берлоги

Косолапые залегли в спячку в начале декабря прошлого года, зажировка перед зимой прошла хорошо, медведи устроились в берлогах упитанными. Также в заповеднике отметили, что к зимнему сезону медведи начали готовиться еще в августе — лакомились злаками, кореньями, ягодами и другой обычной для себя пищей.