С начала 2026 года в Ростовской области обезвредили шесть боеприпасов

— Несмотря на то, что прошло более 80 лет после окончания Великой Отечественной войны, в Ростовской области продолжают находить мины, авиабомбы, оружие и технику. С начала этого года обнаружено и обезврежено шесть взрывоопасных, найденных на территориях Белокалитвинского, Тацинского и Усть-Донецкого районов, — рассказал Сергей Бодряков.