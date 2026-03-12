Ричмонд
С начала 2026 года в Ростовской области обезвредили шесть боеприпасов

Специалисты обезвредили взрывоопасные предметы, найденные в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В прошлом году в Ростовской области нашли и обезвредили 432 взрывоопасных предмета, еще несколько таких случаев зафиксировали в начале 2026 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Бодряков.

— Несмотря на то, что прошло более 80 лет после окончания Великой Отечественной войны, в Ростовской области продолжают находить мины, авиабомбы, оружие и технику. С начала этого года обнаружено и обезврежено шесть взрывоопасных, найденных на территориях Белокалитвинского, Тацинского и Усть-Донецкого районов, — рассказал Сергей Бодряков.

Болевые действия, которые велись с немецкими захватчиками в Ростовской области, по интенсивности и количеству задействованных войск и боевой техники не имеют аналогов в истории Великой Отечественной войны.

Жителям Дона напоминают: при обнаружении взрывоопасного предмета, даже старого на вид, нужно обозначить место подручными средствами и сразу же сообщить о этом по номеру «112». К подобным потенциально опасным предметам лучше не приближаться, их нельзя передвигать, разбирать и класть в костер.

