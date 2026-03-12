В ростовской школе при содействии «Деловой России» открыли новый кабинет психологической поддержки

В ростовской школе появился второй кабинет коррекции, работа которого направлена на оказание психологической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, а также всем школьникам, которым требуется помощь психолога. Открытие кабинета коррекции прошло в школе № 22 при содействии РРО «Деловая Россия».
Дети с ОВЗ довольно часто слишком остро воспринимают окружающую действительность. Эксперты отмечают, что для преодоления страхов очень важно создать особую среду.
— Появление второго кабинета — это необходимость для нашей школы. Количество детей с ОВЗ, как и детей, которым нужна психологическая помощь, растет в геометрической прогрессии. Сегодня в школе обучается более трех тысяч учеников. Из них 56 детей с ОВЗ, а тех, кому необходима психологическая помощь, порядка 90%, — прокомментировал директор школы № 22 Юрий Комаров.
Фото: предоставлено пресс-службой РРО «Деловая Россия».
Особенно психологическая поддержка важна старшеклассникам во время подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, поскольку экзамены являются большим стрессом для детей. И сейчас в кабинете есть все необходимое для работы с ребятами.
— Это не первый проект для развития детства, который реализован при нашей поддержке. Появление такого кабинета позволит получать психологическую помощь не только деткам с ОВЗ, но и всем детям, кому надо разгрузиться или настроиться, в том числе на экзамен, — пояснила руководитель подкомитета по фармацевтике и обращению медицинских препаратов Комитета по здравоохранению РРО «Деловая Россия» Нина Данилова.
По словам заместителя начальника Управления образования Ростова Маргариты Распеваловой, вопросам организации качественного и комфортного образовательного процесса для учеников ростовских школ сейчас уделяется приоритетное внимание. Так, для детей с ОВЗ создаются особые коррекционные классы, предоставляются возможности обучаться инклюзивно.
Родители учеников с ОВЗ уже оценили появление в школе второго класса для занятий с психологом. Они отмечают, что дети ходят в школу с удовольствием, становятся более уравновешенными, а сами родители могут в кабинете получить рекомендации по воспитанию ребенка.