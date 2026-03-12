В ростовской школе при содействии «Деловой России» открыли новый кабинет психологической поддержки

— Это не первый проект для развития детства, который реализован при нашей поддержке. Появление такого кабинета позволит получать психологическую помощь не только деткам с ОВЗ, но и всем детям, кому надо разгрузиться или настроиться, в том числе на экзамен, — пояснила руководитель подкомитета по фармацевтике и обращению медицинских препаратов Комитета по здравоохранению РРО «Деловая Россия» Нина Данилова.