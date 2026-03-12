В Волгограде запрет рекламы в Telegram может ударить по бизнесу

Примечательно, что ранее ФАС России публично таким образом не трактовала законодательство. Если, по логике регулятора, запрет на рекламу в Telegram стал актуальным в феврале 2026 года, то точно такие же ограничения для видеохостинга YouTube действуют с июля 2024 года. При этом ранее антимонопольная служба не фокусировала внимание общественности на незаконности рекламных кампаний на данной площадке. Более того, региональные управления ведомства прямо связывали нововведения не со случаями снижения скорости доступа к ресурсам, а с фактом их нахождения в запретных перечнях.