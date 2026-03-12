Итоги работы реготделения Российского общества «Знание» подвели в Воронеже

Приоритетные направления просветительской деятельности в 2026 году и итоги прошедшего года обсудили на заседании Наблюдательного совета регионального отделения Российского общества «Знание». Встреча состоялась в здании правительства Воронежской области.
Общество «Знание» представляет собой ведущую просветительскую организацию страны, обладающую многолетней историей и сложившимися традициями просветительской работы. Во время встречи замгубернатора Дмитрий Маслов подчеркнул, что оно является важным стратегическим партнёром и ключевым участником в информационном противостоянии, способствующим развитию государства и общества, а также поддержанию духовно-нравственных, культурных и духовных ценностей. Воронежское отделение при этом успешно участвует в различных проектах Общества, активно занимаясь научной и просветительской деятельностью.
В минувшем году тесное сотрудничество ключевых участников позволило провести на территории Воронежской области порядка тысячи мероприятий. В ходе реализации проектов Знание. Лекторий, Знание. Государство к ним присоединились более чем 60 тысяч слушателей. Одним из значимых событий стали лекции, посвящённые 300-летию Воронежской губернии и собравшие свыше семи тысяч представителей разных уголков региона. Особого внимания заслуживает проведение первого форума родительских сообществ, объединившего более десяти тысяч человек. Итогом прошлого года стало награждение ста наиболее активных Лекториев Знания. Они получили особые подарки и право пригласить ведущих лекторов Общества.
На заседании Наблюдательного совета также обсудили и вектор развития просветительской деятельности на текущий год. Особое внимание уделили интеграции событий Российского общества «Знание» в региональные проекты, объединению усилий и расширению просветительской работы как в Воронеже, так и в муниципалитетах области.
Отдельной темой стала возможность подключения школ региона к проекту «Чтецкие программы». Сегодня литературные объединения уже работают в 16 образовательных организациях, помогая школьникам открывать для себя мир русской классики. Создать собственный литературный клуб и присоединиться к проекту можно на сайте Российского общества «Знание».
В рамках заседания также прошла церемония награждения: просветители региона получили региональные награды за активную работу и вклад в развитие просветительской деятельности.