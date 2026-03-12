Итоги работы реготделения Российского общества «Знание» подвели в Воронеже

В минувшем году тесное сотрудничество ключевых участников позволило провести на территории Воронежской области порядка тысячи мероприятий. В ходе реализации проектов Знание. Лекторий, Знание. Государство к ним присоединились более чем 60 тысяч слушателей. Одним из значимых событий стали лекции, посвящённые 300-летию Воронежской губернии и собравшие свыше семи тысяч представителей разных уголков региона. Особого внимания заслуживает проведение первого форума родительских сообществ, объединившего более десяти тысяч человек. Итогом прошлого года стало награждение ста наиболее активных Лекториев Знания. Они получили особые подарки и право пригласить ведущих лекторов Общества.