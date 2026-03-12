Ричмонд
Эксперт объяснила, когда бронировать летний отдых, чтобы не переплатить

Турэксперт Кодякова: Планировать отпуск стоит минимум за четыре месяца до вылета.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Генеральный директор туристической компании Люсинэ Кодякова в разговоре с NEWS.ru объяснила, как спланировать летний отпуск без лишних трат.

— Планировать отпуск сегодня нужно минимум за четыре — шесть месяцев до вылета. Авиакомпании перешли на нейросетевое ценообразование: как только алгоритмы замечают интерес к датам, цена взлетает на 20−30%. Покупать билеты за две-три недели — значит рисковать и платить вдвое больше за остатки, — предупредила эксперт.

Для безвизовых направлений вроде Турции, ОАЭ и Таиланда лучшее время покупки — февраль и март. В этот период туроператоры держат фиксированные цены, а отели дают скидки до 40%. Сложные маршруты из трех и более стран требуют подготовки за семь-восемь месяцев. Исключение — поездки по России на машине, здесь жилье можно бронировать за два месяца. Также эксперт напомнила о «правиле вторника»: билеты и отели в середине недели обходятся на 5−10% дешевле, чем в пятницу или воскресенье.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что 16-летняя студентка из Иркутска влюбилась в африканца и родила ему сына. Подробнее.

