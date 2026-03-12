Эксперт объяснила, когда бронировать летний отдых, чтобы не переплатить

Генеральный директор туристической компании Люсинэ Кодякова в разговоре с NEWS.ru объяснила, как спланировать летний отпуск без лишних трат.
— Планировать отпуск сегодня нужно минимум за четыре — шесть месяцев до вылета. Авиакомпании перешли на нейросетевое ценообразование: как только алгоритмы замечают интерес к датам, цена взлетает на 20−30%. Покупать билеты за две-три недели — значит рисковать и платить вдвое больше за остатки, — предупредила эксперт.
Для безвизовых направлений вроде Турции, ОАЭ и Таиланда лучшее время покупки — февраль и март. В этот период туроператоры держат фиксированные цены, а отели дают скидки до 40%. Сложные маршруты из трех и более стран требуют подготовки за семь-восемь месяцев. Исключение — поездки по России на машине, здесь жилье можно бронировать за два месяца. Также эксперт напомнила о «правиле вторника»: билеты и отели в середине недели обходятся на 5−10% дешевле, чем в пятницу или воскресенье.
