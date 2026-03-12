В Калининграде завершились конкурсы профессионального мастерства среди педагогов «Учитель года» и «Педагогический дебют». Итоговое испытание провели в региональном правительстве. В конкурсах участвовали.
24 человека. Они прошли два отборочных тура и в итоге определились по пять педагогов, допущенных к третьему этапу. Он прошел в формате пресс-конференции, сообщили в областном минобре.
Участникам задавали вопросы представители ученической, родительской, педагогической общественности, РПЦ, СМИ. Нужно было, отвечая, аргументировать профессионально-личностную позицию, показать нестандартный подход.
Педагогов оценивала комиссия, во главе с министром образования Светланой Трусеневой.
Результаты объявят 18 марта на торжественной церемонии закрытия на острове Канта. Победители представят регион на федеральном уровне.