Ричмонд
+11°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде завершились конкурсы профессионального мастерства среди педагогов

Испытания закончены, итоги совсем скоро объявят.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде завершились конкурсы профессионального мастерства среди педагогов «Учитель года» и «Педагогический дебют». Итоговое испытание провели в региональном правительстве. В конкурсах участвовали.

24 человека. Они прошли два отборочных тура и в итоге определились по пять педагогов, допущенных к третьему этапу. Он прошел в формате пресс-конференции, сообщили в областном минобре.

Участникам задавали вопросы представители ученической, родительской, педагогической общественности, РПЦ, СМИ. Нужно было, отвечая, аргументировать профессионально-личностную позицию, показать нестандартный подход.

Педагогов оценивала комиссия, во главе с министром образования Светланой Трусеневой.

Результаты объявят 18 марта на торжественной церемонии закрытия на острове Канта. Победители представят регион на федеральном уровне.