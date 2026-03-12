Ричмонд
+11°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улице Октябрьской революции в Уфе начнут асфальтировать дорогу

Реконструкция улицы завершится в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Уфы обсудили дальнейшие планы по реконструкции улицы Октябрьской революции. Работы идут поэтапно. В прошлом году проект благоустройства и инженерного обеспечения получил положительное заключение.

Этой весной подрядчик приступит к асфальтированию проезжей части на отрезке от Цюрупы до Новомостовой и обустройству тротуаров. Их сделают не на полную ширину, а с отступом 3−4 метра от домов, чтобы позже можно было реконструировать сами здания. В этом же году к домам подведут все необходимые коммуникации.

Как сообщил начальник управления по строительству и ремонту дорог Константин Паппе, полностью завершить работы планируют в 2027 году. Речь идет об участке от Новомостовой до Воровского.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.