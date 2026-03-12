На улице Октябрьской революции в Уфе начнут асфальтировать дорогу

Этой весной подрядчик приступит к асфальтированию проезжей части на отрезке от Цюрупы до Новомостовой и обустройству тротуаров. Их сделают не на полную ширину, а с отступом 3−4 метра от домов, чтобы позже можно было реконструировать сами здания. В этом же году к домам подведут все необходимые коммуникации.