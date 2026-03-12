На Сельме появилась новая парковка, рядом готовят ещё одну

В районе дворца спорта «Янтарный» в Калининграде обустроили новую парковку. Об этом «Клопс» рассказала глава администрации Елена Дятлова во время выездного совещания в четверг, 12 марта.
Стоянка появилась вдоль бульвара Елизаветинского. Участок ранее передали городу из областной собственности.
В этом районе планируют построить ещё одну крупную парковку. Заехать на неё можно с новой улицы Героя России Катериничева. На площадке предусмотрят около 125 машино-мест, а также несколько мест для шаттлов. Это поможет распределить поток автомобилей во время волейбольных матчей и концертов во дворце спорта.
Пока же у «Янтарного» аншлаг. Ближайший ожидается в пятницу, 13 марта. Калининградский «Локомотив» принимает «Заречье-Одинцово». Победа выведет нашу команду в полуфинал Суперлиги.