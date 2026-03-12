Ричмонд
+11°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Сельме появилась новая парковка, рядом готовят ещё одну

Будущая стоянка рассчитана на 125 машин.

Источник: Клопс.ru

В районе дворца спорта «Янтарный» в Калининграде обустроили новую парковку. Об этом «Клопс» рассказала глава администрации Елена Дятлова во время выездного совещания в четверг, 12 марта.

Стоянка появилась вдоль бульвара Елизаветинского. Участок ранее передали городу из областной собственности.

В этом районе планируют построить ещё одну крупную парковку. Заехать на неё можно с новой улицы Героя России Катериничева. На площадке предусмотрят около 125 машино-мест, а также несколько мест для шаттлов. Это поможет распределить поток автомобилей во время волейбольных матчей и концертов во дворце спорта.

Пока же у «Янтарного» аншлаг. Ближайший ожидается в пятницу, 13 марта. Калининградский «Локомотив» принимает «Заречье-Одинцово». Победа выведет нашу команду в полуфинал Суперлиги.