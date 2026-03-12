Ж/д маршрут Ростов — Таганрог остается самым востребованным в Ростовской области

Также популярны маршруты Ростов — Лихая (1,55 млн пассажиров), Ростов — Орловка-Кубанская (прирост составил 4%, до 577 тысяч человек), Ростов — Сальск — Волгодонская (прирост — 2%, до 753,7 тысячи человек). На маршруте Ростов — Лихая — Кутейниково с начала 2026 года рост пассажиропотока составил 17%.