Ж/д маршрут Ростов — Таганрог остается самым востребованным в Ростовской области

Маршрут электропоездов Ростов-на-Дону — Таганрог остается одним из самых востребованных в Ростовской области, сообщают донские власти.
По итогам 2025 года направление из донской столицы в приморский город привлекло 5,25 млн пассажиров.
Также популярны маршруты Ростов — Лихая (1,55 млн пассажиров), Ростов — Орловка-Кубанская (прирост составил 4%, до 577 тысяч человек), Ростов — Сальск — Волгодонская (прирост — 2%, до 753,7 тысячи человек). На маршруте Ростов — Лихая — Кутейниково с начала 2026 года рост пассажиропотока составил 17%.
По итогам 2025 года услугами АО «СКПК» на воспользовались более 10 млн человек, это 97,7% от уровня 2024 года.
По информации властей, в 2026 году парк ж/д транспорта должны пополнить шестью новыми составами ЭП3Д, эти машины заменят устаревшие поезда серии ЭД9М. Всего в перевозках на сегодняшний день используют 45 составов (201 вагон), в основном это современные электропоезда.
