В минздраве Калининградской области рассказали о состоянии мужчины, пострадавшего при взрыве в гараже

ЧП произошло днём 12 марта в Васильково.

Источник: Клопс.ru

Мужчину, пострадавшего при взрыве в гараже, доставили в БСМП и обследовали на наличие травм. Об этом «Клопс» сообщили в региональном минздраве.

Пострадавший 1954 года рождения находится в стабильном состоянии средней степени тяжести. Он в сознании и помнит момент получения травмы. Его осмотрели узкие специалисты, в том числе нейрохирург и хирург. У пациента есть признаки ожогов, поэтому для дальнейшего лечения он будет отправлен в ожоговое отделение ЦГКБ.

В ГУ МЧС по Калининградской области пояснили, что из построек, расположенных рядом с местом взрыва, пожарные эвакуировали два пропановых баллона, а также аргоновый и углекислотный. На месте пожара работают 21 специалист и пять единиц техники МЧС России.

Днём 12 марта в гаражном обществе в посёлке Васильково Гурьевского района взорвался газовый баллон. Пострадал мужчина. Очевидцы рассказали, как произошло ЧП.