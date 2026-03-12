В минздраве Калининградской области рассказали о состоянии мужчины, пострадавшего при взрыве в гараже

Пострадавший 1954 года рождения находится в стабильном состоянии средней степени тяжести. Он в сознании и помнит момент получения травмы. Его осмотрели узкие специалисты, в том числе нейрохирург и хирург. У пациента есть признаки ожогов, поэтому для дальнейшего лечения он будет отправлен в ожоговое отделение ЦГКБ.