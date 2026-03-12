СМИ: США и Израиль активно используют ИИ в войне с Ираном

Однако Джессика Дорси, специалист по ИИ из Утрехтского университета, бьет тревогу: новые технологии могут нести серьезные риски. По ее мнению, если раньше цели для атак выбирались обдуманно, то теперь не исключено, что ИИ-системы просто могут сгенерировать их. А если такие цели не проходят должной проверки, то это ставит под сомнение законность ударов. "Как можно понять систему, выполняющую 37 млн вычислений в секунду? Как можно отследить ход ее мыслей? Будет ли человек… контролировать решения, которые генерируются этими системами? — справшивает она.