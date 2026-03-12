СМИ: США и Израиль активно используют ИИ в войне с Ираном

Американские военные подтвердили использование «разнообразных» инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в войне с Ираном на фоне растущей обеспокоенности по поводу увеличения числа жертв среди гражданского населения. Брэд Купер, глава Центрального командования США (CENTCOM), в среду заявил, что искусственный интеллект помогает американским солдатам обрабатывать огромное количество данных, передает катарское информационное агентство Al Jazeera.
Наши бойцы используют различные передовые ИИ-инструменты. Они помогают обрабатывать огромные объемы данных за считанные секунды, чтобы наши командиры могли… принимать обоснованные решения быстрее, чем противник успевает среагировать.
В свою очередь, эксперт университета Осло Фабиан Хоффман рассказал британской газете Financial Times, что США и Израиль применяют передовые системы ИИ для повышения эффективности разведки.
Продвинутые ИИ-инструменты могут превратить процессы, которые раньше занимали часы, а иногда даже дни, в секунды.
Однако Джессика Дорси, специалист по ИИ из Утрехтского университета, бьет тревогу: новые технологии могут нести серьезные риски. По ее мнению, если раньше цели для атак выбирались обдуманно, то теперь не исключено, что ИИ-системы просто могут сгенерировать их. А если такие цели не проходят должной проверки, то это ставит под сомнение законность ударов. "Как можно понять систему, выполняющую 37 млн вычислений в секунду? Как можно отследить ход ее мыслей? Будет ли человек… контролировать решения, которые генерируются этими системами? — справшивает она.
В среду Китай предостерег от чрезмерного использования искусственного интеллекта в военных целях, обращает внимание Al Jazeera.
Неограниченное применение ИИ военными, использование ИИ для нарушения суверенитета других стран… и наделение нейросетей полномочиями вершить судьбы людей… создает риск технологического разгула.
Представитель китайского Минобороны Цзян Бинь добавил, что эта тенденция рискует превратить фильм «Терминатор» в реальную жизнь. В фильме, как напоминает издание, рассказывается о программе искусственного интеллекта с самосознанием, которая спровоцировала ядерный апокалипсис.