Депутат предложил расширить белые списки из-за проблем со связью

Депутат Свинцов предложил добавить в белые списки кикшеринг и банкоматы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Депутат Андрей Свинцов из-за проблем со связью предложил внести в белые списки зависящие от интернета сервисы, которые россияне используют ежедневно: кикшеринг, банкоматы, кассовые терминалы, шлагбаумы и видеокамеры.

«Нужно достаточно быстро проанализировать массовые и безопасные сервисы, которые наши граждане используют фактически ежедневно. Сейчас только что с трибуны сказали о том, что почта даже не работает», — приводит 360.ru слова Свинцова.

Депутат предложил создать отдельный сервис для сбора предложений от бизнеса и граждан, чтобы учесть все системы, которые напрямую зависят от сотовой связи и Wi-Fi.

По его словам, эту техническую проблему можно решить: у каждой сим-карты есть идентификатор, который можно привязать к конкретному устройству, например шлагбауму, кассовому аппарату или точке Wi-F, а также к его владельцу.

«Нужна коллективная ответственность, чтобы мошенники в белый список не попали», — добавил Свинцов.