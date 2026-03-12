Ричмонд
Аэропорт Сочи приостанавливал работу на 30 часов за 3 дня

Главный хаб Юга России не принимал рейсы суммарно 30 часов с 10 по 12 марта.

Источник: Новая Кубань

Самые длительные ограничения вводились 11 марта. Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты в общей сложности около 21 часа. Всего за три дня было три волны закрытий. По данным Росавиации, аэропорт Сочи вернулся к нормальной работе в 02:00 12 марта. За сегодняшний день по плану обслужить 193 рейса по фактическому графику: прилеты — по прибытию, вылеты — по готовности бортов. Расписание до сих пор корректируется.