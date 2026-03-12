Тучи разгонят: Кубань готовится бороться с засухой с помощью самолетов

На Кубани, где погода часто становится главным героем крестьянской жизни, власти готовы пойти на радикальные меры, чтобы спасти урожай. Полномочный представитель губернатора края по взаимодействию с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Вячеслав Легкодух в эфире радио «КП»-Краснодар’рассказал, что регион рассматривает возможность «разгона туч» с помощью авиации, если засуха угрожает полям.
Вячеслав Легкодух поделился необычными планами. Оказывается, в прошлом году соседи из Ставрополья успешно применили внешнее воздействие на атмосферные формирования, используя самолеты для разгона туч или, наоборот, для сбора влаги. Результат ставропольских аграриев — «бешеный взрыв урожайности по зерновым» — не остался незамеченным.
«Наши фермеры обижаются, говорят: “Забрал Ставрополь”. И была такая идея, что подобную технологию будем применять и мы, если увидим, что осень будет сухая, зима будет бесснежная, и тогда будем думать», — отметил Легкодух.
Идея настолько понравилась кубанским аграриям, что они даже заключили предварительный контракт с авиационной компанией. Однако, как отметил Легкодух, пока использовать самолет не пришлось — погода вносила свои коррективы.