Это сожжет ваше здоровье! Что запрещено в Васильев день, 13 марта 2026 года

И снова — пятница, 13. В 2026 году три пятницы, 13 из трех возможных.
Потому что в среднем пятница выпадает на 13-е число примерно раз в 212 дней, то есть около 1,72 раза в году. В большинстве лет таких дней бывает один или два, реже — три. Это является максимально возможным количеством таких дней в году. Так что в текущем году нам сильно «повезло»).
Всемирный день сна.
В 2026 году в эту пятницу также отмечается Всемирный день сна, который был учрежден Всемирной ассоциацией медицины сна в 2008 г. И отмечается он ежегодно в пятницу второй полной недели марта.
Ни для кого не секрет, что качество и продолжительность сна напрямую влияют на здоровье, работоспособность и в конечном итоге жизнь любого человека.
Как показывают исследования, мы проводим треть нашей жизни во сне. Сон — базовая человеческая потребность, такая же, как еда и питьё, и является определяющим для здоровья и хорошего самочувствия.
Сон, как и физическая нагрузка и питание, является определяющим для регуляции обмена у детей. Есть доказательства связи между продолжительностью сна и ожирением у детей. Результаты наиболее очевидны у девочек.
Апноэ сна вызывает дневную сонливость и утомляемость и может приводить к таким состояниям, как гипертензия, ишемическая болезнь сердца, инсульт и диабет.
Недостаток сна связан со многими психологическими нарушениями, такими как депрессия, тревожность и психозы.
Так что хорошего и качественного всем сна!).
Традиции 13 марта.
А перед сном можно почитать о том, что в народном календаре 13 марта — это день Василия Капельника, также известного как «Василий Теплый». Православная церковь в этот день чтит память преподобного Василия Исповедника, также именуемого Василием Декаполитом, который жил в VIII веке в Византии, во времена правления императора-иконоборца Льва Исаврянина. Он принял монашеский постриг, отказавшись от всего мирского. Его духовным наставником был Прокопий Декаполит, память которого мы чтили накануне, 12 марта. Вместе со своим учителем Василий решительно выступал против еретических учений иконоборцев, за что был схвачен, подвергнут истязаниям и заключен в тюрьму. Освободили его только после смерти императора-гонителя. Оставшуюся жизнь Василий посвятил обращению людей в христианство и мирно скончался.
Название «Капельник» и «Теплый» день получил не случайно. На Руси подмечали, что именно с этой даты весна окончательно набирает обороты: снег начинал интенсивно таять, с крыш звонко капала капель. В народе говорили: «Придет батюшка Василий Капельник — и зима заплачет». По старому стилю это было 28 февраля, и день считался астрономическим рубежом зимы и лета.
Интересная календарная особенность: из-за близости к «касьянову дню» (29 февраля, бывающему только в високосные годы), день Василия-исповедника иногда наделяли мрачными чертами, считая его не совсем удачным. Однако в народном сознании он оставался прежде всего праздником пробуждающейся природы.
Главным обрядом дня 13 марта являлся обряд с сосновыми ветками, который имел в своей основе очень даже практическое значение.
Согласно традиции, в день Василия Капельника нужно было принести в дом ветки хвойных деревьев — сосны, ели или можжевельника. Их аромат, по поверьям, очищал воздух в избе от зимнего застоя, привлекал в дом благополучие и здоровье. Считалось, что хвойные деревья в этот день обладают особой целебной силой.
Из собранных сосновых почек и хвои варили лечебные отвары и настои, которые помогали укрепить иммунитет и защититься от простудных заболеваний. Люди верили, что солнечные лучи в этот день наполняют растения особой энергией.
Люди вообще старались в этот день как можно больше времени провести на улице — старались дышать полной грудью, веря, что весенний воздух, пронизанный солнечными лучами, обладает лечебными свойствами и наполняет организм силой.
А если на человека падала сосулька, это считалось знаком счастья. Чтобы счастье не переводилось в доме, сосульки приносили в избу, топили и этой талой водой обрызгивали углы. Оставшуюся воду выливали у входной двери и не вытирали.
Запреты Васильева дня.
Незамужние девушки в этот день пекли специальные весенние калачи. Их полагалось съесть натощак — верили, что тогда вскоре встретится суженый и свадьба будет счастливой.
Замужние женщины 13 марта старались быть особенно ласковыми и заботливыми со своими мужьями. Считалось, что если в этот день угодить супругу, он никогда не будет смотреть на других женщин.
Нельзя было:
Подметать и мыть полы. Существовало поверье, что среди сора может прятаться счастье, и хозяйка во время уборки способна вымести его из дома.
Бросать в печь (костер) волосы с расчески. Считалось, что это может привести к головным болям, мигреням и даже «сжечь» здоровье человека.
Громко разговаривать, ссориться, ругаться, кричать возле открытого огня. Это могло привлечь беду, негативную энергию или нечистую силу.
Тушить огонь водой или плевать в него. Такое действие считалось святотатством и могло навлечь болезни.
Брать в руки вещи, которые оставили гости. Считалось, что так можно притянуть к себе чужие болезни.
Ставить веник метелкой вниз — к безденежью.
Лениться и бездельничать. Праздность могла привести к неудачам и плохому урожаю.
Жадничать. Скупость могла отпугнуть удачу и благополучие.
Выходить из дома без молитвы или оберега — день считался не самым удачным, и нужно было просить защиты.
Совершать крупные покупки или брать кредиты — не исключены проблемы с деньгами.
То есть этот день учит нас осознанному очищению и укреплению здоровья через единение с природой. Принесение сосновых веток в дом — это не просто суеверие, а прекрасный пример природной ароматерапии и психологического обновления после долгой зимы. Запрет на ссоры у огня — это напоминание о ценности гармонии в доме.
Главный урок: принеси в дом кусочек весны.
В современным условиях нам хорошо бы тоже этот день провести на свежем воздухе. Если есть возможность, сходить в лес или хвойный парк, принести домой сосновую или еловую ветку и поставить в вазу — ее аромат очистит воздух и создаст весеннее настроение. Можно заварить чай с сосновыми почками (если нет противопоказаний) или просто купить эфирное масло хвои для аромалампы.
Хорошо бы проведите тихий, ласковый вечер с партнером. Без ссор, без громких разговоров, с особой заботой и вниманием.
Девушкам, желающим замуж, можно испечь что-то вкусное и угостить близких. Калачи печь необязательно, но приготовление выпечки с добрыми мыслями о любви — прекрасный ритуал.
А вот пол подметать в этот день не обязательно — лучше перенести это дело на потом. И крупных покупок делать тоже не стоит.
Одним словом, 13 марта — это день, когда древняя капель встречается с современной заботой о здоровье. Василий Капельник, заставляющий зиму плакать, и Всемирный день почки, напоминающий о регулярных обследованиях, — не такие уж разные фигуры. Оба они говорят об одном: пришло время обновления, очищения и внимательного отношения к себе.
Главный урок: принеси в дом кусочек весны — ветку сосны, первые цветы или просто хорошее настроение. Очисти свой дом и свои мысли от зимнего застоя. Дыши полной грудью, радуйся солнцу и капели. И помни: счастье, как и сор, выметать не стоит — пусть оно остается в каждом углу твоего дома. А еще — не сжигай волосы в огне и не подметай пол, если хочешь, чтобы удача не покидала порог.
Приметы дня на 13 марта:
Дождь пошел — лето будет теплым, но дождливым.
Длинные сосульки — к долгой, затяжной весне и хорошему урожаю льна (и других зерновых).
Капель звонкая — к богатому урожаю.
Солнечный день — к плодородному и удачному году.
Снег с крыш сошел — к скорой оттепели.
Пасмурная погода — к ночным заморозкам.
Солнце в кругах (гало) — к урожаю.
Ветер усилился — к плохому урожаю.
Сугробы у деревьев — еще придут морозы.
Воробьи начали щебетать в ненастный день — к скорому улучшению погоды.
Поет синица, но бывает ветер — примета переменчивой погоды.