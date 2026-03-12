Что запрещено в Васильев день, 13 марта 2026 года

А перед сном можно почитать о том, что в народном календаре 13 марта — это день Василия Капельника, также известного как «Василий Теплый». Православная церковь в этот день чтит память преподобного Василия Исповедника, также именуемого Василием Декаполитом, который жил в VIII веке в Византии, во времена правления императора-иконоборца Льва Исаврянина. Он принял монашеский постриг, отказавшись от всего мирского. Его духовным наставником был Прокопий Декаполит, память которого мы чтили накануне, 12 марта. Вместе со своим учителем Василий решительно выступал против еретических учений иконоборцев, за что был схвачен, подвергнут истязаниям и заключен в тюрьму. Освободили его только после смерти императора-гонителя. Оставшуюся жизнь Василий посвятил обращению людей в христианство и мирно скончался.