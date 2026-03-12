С 13 марта в Калининграде начнут обрабатывать городские территории от клещей

«И хотя подрядчики обязаны применять исключительно сертифицированные Роспотребнадзором препараты, горожан всё же прошу быть внимательнее, не игнорировать объявления, предупреждающие о проводимых работах, и не срывать их. Если видите объявление, то в течение трёх дней после обработки лучше ограничить выгул домашних животных по данным адресам», — отметила Дятлова.