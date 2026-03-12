С 13 марта в Калининграде начнут обрабатывать городские территории от клещей. Специалисты приступят к первому этапу работ. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.
Первый этап продлится до 25 марта. Подрядчик обработает детские и спортивные площадки, обочины дорог и тротуары, клумбы и скверы, а также береговые полосы водоёмов. Общая площадь участков — почти шесть миллионов квадратных метров.
Травить клещей в городских парках будут с 16 по 25 марта. На территории школ тоже проведут акарицидную обработку.
«И хотя подрядчики обязаны применять исключительно сертифицированные Роспотребнадзором препараты, горожан всё же прошу быть внимательнее, не игнорировать объявления, предупреждающие о проводимых работах, и не срывать их. Если видите объявление, то в течение трёх дней после обработки лучше ограничить выгул домашних животных по данным адресам», — отметила Дятлова.
Акарицидной обработкой Калининграда займётся ООО «Кирал». В декабре с компанией заключили контракт на 2,7 миллиона рублей.
В Калининградской области проснулись клещи после аномальной зимы. По словам главы регионального Роспотребнадзора Елены Бабуры, пик обращений из-за присасывания приходится на май и июнь, вторая волна — на конец августа и начало сентября.
Эксперты прогнозировали, что в Калининградской области возможна ранняя активизация клещей. Снежная зима помогла им выжить в морозы.