Взрыв газового баллона в Кишиневе: Пострадали двое сотрудников Premier Energy — у них сильные ожоги

Во время взрыва газового баллона в Кишиневе пострадали сотрудники компании Premier Energy.
12 марта в Кишиневе на улице Пан Халиппа произошел взрыв газового баллона во время работ.
По предварительной информации, двое сотрудников компании Premier Energy получили тяжелые ожоги.
Устанавливаются все обстоятельства ЧП.
