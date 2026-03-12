Воронежская трудинспекция нашла виновных в травме сотрудницы конезавода

Трудовая инспекция Воронежской области завершила расследование несчастного случая, который произошел 17 февраля с сотрудницей Хреновского конезавода. Напомним, 57-летняя женщина поскользнулась на льду во дворе предприятия и упала, ударившись головой. Травма оказалась настолько серьезной, что ее расценили, как тяжелый вред здоровью.
Как рассказал заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Воронежской области Александр Бородихин, установлены причины ЧП. Это неудовлетворительная уборка снега и наледи. В связи с этим виновных в организации уборки привлекут к административной ответственности.
Кроме того, материалы дела направили в ОСФР по Воронежской области для назначения пострадавшей страховых выплат, а также — в следственный комитет, для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.