В Госдуме поддержали идею самозапрета на покупки на маркетплейсах

В России могут рассмотреть возможность введения механизма самозапрета на покупки на маркетплейсах. С такой инициативой выступили для защиты граждан от мошенников, и она уже получила поддержку в Госдуме. Глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что подобная мера могла бы работать по аналогии с самозапретом на кредиты.
«Я думаю, что тоже можно было бы это реализовать, чтобы мошенники не использовали ваши деньги на приобретение товаров на маркетплейсах, поэтому идея заслуживает внимания и вполне над этим можно было бы подумать», — отметил депутат.
Сейчас в России уже действует механизм самозапрета на кредиты и займы. Он вступил в силу 1 марта 2025 года и позволяет гражданам запретить оформление потребительских кредитов на своё имя — полностью или частично, например только дистанционно. В конце 2025-го президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам с 1 сентября 2026-го устанавливать самозапрет на участие в азартных играх — в букмекерских конторах, казино, тотализаторах и залах игровых автоматов.
В феврале сообщалось, что в России создадут реестр граждан, запретивших себе играть на деньги.