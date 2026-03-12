Ричмонд
+11°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме поддержали идею самозапрета на покупки на маркетплейсах

С инициативой выступили для защиты граждан от мошенников.

Источник: Клопс.ru

В России могут рассмотреть возможность введения механизма самозапрета на покупки на маркетплейсах. С такой инициативой выступили для защиты граждан от мошенников, и она уже получила поддержку в Госдуме. Глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что подобная мера могла бы работать по аналогии с самозапретом на кредиты.

«Я думаю, что тоже можно было бы это реализовать, чтобы мошенники не использовали ваши деньги на приобретение товаров на маркетплейсах, поэтому идея заслуживает внимания и вполне над этим можно было бы подумать», — отметил депутат.

Сейчас в России уже действует механизм самозапрета на кредиты и займы. Он вступил в силу 1 марта 2025 года и позволяет гражданам запретить оформление потребительских кредитов на своё имя — полностью или частично, например только дистанционно. В конце 2025-го президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам с 1 сентября 2026-го устанавливать самозапрет на участие в азартных играх — в букмекерских конторах, казино, тотализаторах и залах игровых автоматов.

В феврале сообщалось, что в России создадут реестр граждан, запретивших себе играть на деньги.