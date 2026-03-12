В Госдуме поддержали идею самозапрета на покупки на маркетплейсах

Сейчас в России уже действует механизм самозапрета на кредиты и займы. Он вступил в силу 1 марта 2025 года и позволяет гражданам запретить оформление потребительских кредитов на своё имя — полностью или частично, например только дистанционно. В конце 2025-го президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам с 1 сентября 2026-го устанавливать самозапрет на участие в азартных играх — в букмекерских конторах, казино, тотализаторах и залах игровых автоматов.